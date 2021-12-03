Умер автор романа «Бой с тенью» Андрей Измайлов
3 декабря 202123:24
В Петербурге умер советский и российский писатель Андрей Измайлов. Об этом сообщил политик Борис Вишневский, передает РИА Новости.
Писателю было 68 лет. Причина смерти Измайлова не называется.
Вишневский назвал день смерти писателя «черным днем для российской фантастики».
Измайлов является автором романов «Жмурки» и «Бой с тенью».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru