Умер автор романа «Бой с тенью» Андрей Измайлов

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Измайлов является автором романов «Жмурки» и «Бой с тенью».

Вишневский назвал день смерти писателя «черным днем для российской фантастики».

Писателю было 68 лет. Причина смерти Измайлова не называется.

В Петербурге умер советский и российский писатель Андрей Измайлов. Об этом сообщил политик Борис Вишневский, передает РИА Новости.

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