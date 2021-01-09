Умер первый вице-губернатор Югры Бухтин после COVID-19

От последствий COVID-19 скончался первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин. Он умер в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора регионального департамента общественных и внешних связей Елену Шумакову.

«Скончался в Москве сегодня утром. Он находился на лечении там с середины ноября. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний», - отметила Шумакова.

По данным региональных СМИ, Бухтина экстренно госпитализировали в одну из московских клиник в начале декабря из-за ухудшения здоровья. В столице ему диагностировали коронавирус.

Бухтин в правительство ХМАО курировал экономический и финансовый блоки. Работал на посту заместителя губернатора с 2010 года. В мае чиновнику должно было исполниться 60 лет.

