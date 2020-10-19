Умер отец певца Витаса

Отец певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев - прим. ред.) Владас Грачев умер в Одессе в возрасте 72 лет. Об этом артист написал в своем аккаунте в Instagram.

«Прощание состоится в Одессе во вторник в 12:00. Преображенская, 70, Свято-Успенский Кафедральный Собор», — написал певец в социальной сети.

По информации СМИ, отец Витаса в течение полугода боролся с тяжелой болезнью. Грачев скончался в Одессе в кругу родных и близких. В 2001 году от рака умерла мать певца, Лидия Грачева.

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А в начале октября стало известно, что в Москве умер ведущий «Радио 7» Рубен Акопян. Об этом в Instagram сообщили его коллеги.

Акопян был ведущим вечернего шоу «Однажды в городе». Он умер во сне, ему было 48 лет.
Акопян посвятил радио 25 лет своей жизни и был отмечен главными отечественными радионаградами.

На «Радио 7» он работал с 2009 года.


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ФОТО: pixabay.com
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