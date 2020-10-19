Умер отец певца Витаса

Отец певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев - прим. ред.) Владас Грачев умер в Одессе в возрасте 72 лет. Об этом артист написал в своем аккаунте в Instagram.

«Прощание состоится в Одессе во вторник в 12:00. Преображенская, 70, Свято-Успенский Кафедральный Собор», — написал певец в социальной сети.

По информации СМИ, отец Витаса в течение полугода боролся с тяжелой болезнью. Грачев скончался в Одессе в кругу родных и близких. В 2001 году от рака умерла мать певца, Лидия Грачева.