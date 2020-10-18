СМИ: Мэр Ялты умер от коронавируса

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт умер после осложнений от пневмонии, вызванной коронавирусом.

По данным СМИ, у Имгрунта диагностировали коронавирус. Смерть наступила из-за тромбоза.

О том, что у градоначальника выявили COVID-19, он написал в своем Instagram, когда лег в больницу две недели назад.

Имгрунт скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 59 лет.

