СМИ: Мэр Ялты умер от коронавируса

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт умер после осложнений от пневмонии, вызванной коронавирусом.

По данным СМИ, у Имгрунта диагностировали коронавирус. Смерть наступила из-за тромбоза.

О том, что у градоначальника выявили COVID-19, он написал в своем Instagram, когда лег в больницу две недели назад.

Имгрунт скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 59 лет.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусСмерть
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