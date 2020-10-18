СМИ: Мэр Ялты умер от коронавируса
18 октября 202017:45
Глава администрации Ялты Иван Имгрунт умер после осложнений от пневмонии, вызванной коронавирусом.
По данным СМИ, у Имгрунта диагностировали коронавирус. Смерть наступила из-за тромбоза.
О том, что у градоначальника выявили COVID-19, он написал в своем Instagram, когда лег в больницу две недели назад.
Имгрунт скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 59 лет.
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18 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru