Умер основатель организации Human Rights Watch

В Соединённых Штатах в возрасте 96 лет скончался создатель правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн, передает Газета.ру со ссылкой на американские СМИ.

Как сообщил его сын Питер, Бернштейн скончался 27 мая в одной из нью-йоркских больниц.

Бернштейн был создателем трёх правозащитных организация, которые в 1978году были объединены в одну - Human Rights Watch. Он возглавлял организацию до 1998 года, отмечает RT.

