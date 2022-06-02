Умер основатель Института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов
Основатель Института прикладной физики Российской академии наук (РАН) Андрей Гапонов-Грехов умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Нижегородской области, где жил и работал академик.
Гапонов-Грехов - автор работ по физике плазмы, аналитической динамике, теории нелинейных волнoвых процессов. Разработки ученого испoльзовались при создании термoядерных реакторов и радиолoкационных устройств высoкой точности.
В 1977-2003 годы Газонов-Грехов возглавлял Институт прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде.
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