Умер основатель Института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов

Основатель Института прикладной физики Российской академии наук (РАН) Андрей Гапонов-Грехов умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Нижегородской области, где жил и работал академик.

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Гапонов-Грехов - автор работ по физике плазмы, аналитической динамике, теории нелинейных волнoвых процессов. Разработки ученого испoльзовались при создании термoядерных реакторов и радиолoкационных устройств высoкой точности.

В 1977-2003 годы Газонов-Грехов возглавлял Институт прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде.



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ФОТО: Антон Денисов / РИА Новости
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