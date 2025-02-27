Умер основатель Института Европы РАН Виталий Журкин
Основатель и почетный директор Института Европы РАН, академик Виталий Журкин умер в возрасте 97 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте института.
Отмечается, что Журкин ушел из жизни 26 февраля. Причина смерти не называется.
«Виталий Владимирович Журкин был авторитетным ученым с мировым именем, специалистом в области европейской и международной безопасности, российской внешней политики... Создавал с нуля Институт Европы, был его руководителем до 1999 г., затем почетным директором, активно участвуя в жизни Института и развивая его ключевые научные направления», - отметили в учреждении.
Журкин изучал военные и невоенные аспекты безопасности, анализировал угрозы, связанные с терроризмом и евроатлантическими вызовами для РФ. В 1990-е годы академик был среди ученых, выступавших против расширения НАТО.
Ранее в возрасте 89 лет умер ученый в области термоядерного синтеза академик Евгений Велихов.
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