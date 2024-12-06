Умер физик-ядерщик, академик Евгений Велихов
Умер ученый в области термоядерного синтеза академик Евгений Велихов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Евгения Павловича Велихова не стало», — рассказал агентству источник в научных кругах.
Ученому было 89 лет. Информацию о его смерти позже подтвердили в пресс-службе Российской академии наук. Как отметили в Курчатовском институте, где академик работал с 1961 года, он был одним из ведущих мировых специалистов в области физики плазмы.
Евгений Велихов родился в 1935 году в Москве, окончил физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (специальность «теоретическая физика»). Специалист изучал физику плазмы, управляемый термоядерный синтез, энергетику, импульсные магнитогидродинамические генераторы, газовые и технологические лазеры. Велихов был научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР, директором и президентом, а позже — почетным президентом Курчатовского института. Кроме того, ученый — один из руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru