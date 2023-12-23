Умер один из создателей теории ранней Вселенной академик Алексей Старобинский
Ученый, один из создателей теории ранней Вселенной академик РАН Алексей Старобинский умер в возрасте 75 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте института теоретической физики имени Льва Ландау.
Исследователь ушел из жизни 21 декабря.
«Для нас это огромная потеря. Мы сохраним светлую память о нем», — отметили в учреждении.
Алексей Старобинский занимался исследованиями в области гравитации, космологии и релятивистской астрофизики. Физик-теоретик был одним из создателей современной теории инфляционной Вселенной об исторической стадии эволюции, предшествовавшей Горячему Большому взрыву. Ученый работал в институте теоретической физики имени Ландау, с 2017 года был профессором факультета физики Высшей школы экономики и иностранным членом Национальной академии наук США.
Ранее стало известно о смерти американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Роберта Солоу. Ученому было 99 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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