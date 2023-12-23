Умер один из создателей теории ранней Вселенной академик Алексей Старобинский

Исследователь ушел из жизни 21 декабря.

«Для нас это огромная потеря. Мы сохраним светлую память о нем», — отметили в учреждении.

Алексей Старобинский занимался исследованиями в области гравитации, космологии и релятивистской астрофизики. Физик-теоретик был одним из создателей современной теории инфляционной Вселенной об исторической стадии эволюции, предшествовавшей Горячему Большому взрыву. Ученый работал в институте теоретической физики имени Ландау, с 2017 года был профессором факультета физики Высшей школы экономики и иностранным членом Национальной академии наук США.

Ранее стало известно о смерти американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Роберта Солоу. Ученому было 99 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

