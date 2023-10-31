Умер академик РАН, вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов
Академик Российской академии наук, вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов умер на 78-м году жизни. Об этом сообщили в Тихоокеанском институте географии ДВО РАН.
«Ушел из жизни Петр Яковлевич Бакланов - советский и российский экономико-географ, заслуженный географ РФ ... доктор географических наук, профессор, член президиума Ассоциации российских географов-обществоведов, лауреат премии правительства России в области образования, научный руководитель Тихоокеанского института географии», — отметили в учреждении.
В институте подчеркнули, что Бакланов был ученым с мировым именем, экспертом в области территориальной организации хозяйства, рационального природопользования. Кроме того, академик был специалистом в вопросах устойчивого развития регионов, теоретических проблем географии и геополитики.
Ранее стало известно о смерти физика-теоретика, академика РАН и бывшего вице-президента организации Александра Андреева, напоминает RT.
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