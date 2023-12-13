Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский

Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский скончался на 71-м году жизни, сообщили в организации.

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В ноябре Гронский попал в реанимацию из-за проблем с сердцем.

Гронский работал на этом посту с 2021 года. Ранее занимал должности гендиректора музея Суворова, Санкт-Петербургской филармонии и главреда «Вечернего Петербурга», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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