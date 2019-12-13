Умер один из сахалинских близнецов, ожидавших операции у Каабака
Мальчик из Южно-Сахалинска, которому врач-трансплантолог Михаил Каабак должен был провести пересадку почки, скончался. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минздраве. Отмечается, что один из близнецов умер из-за осложнений, которые не были связаны с основным заболеванием, уточнили в ведомстве. В настоящий момент его брат-близнец, который имеет схожее заболевание, проходит плановую подготовку к операции.
Напомним, трансплантолога Михаила Каабака уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ), где он занимался пересадкой почек маленьким детям. Его методику в России больше никто не использовал. Увольнение специалиста спровоцировало настоящий скандал, поскольку попасть на операцию именно к нему мечтали многие пациенты, сообщает телеканал 360.
Между тем, 28 ноября детских трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко восстановили на работе в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей с повышением. Как сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина, трудовой договор врачей подписан с 28 ноября.
Михаил Каабак в эфире НСН рассказал подробности своего повышения.
«Я руковожу отделом трансплантации органов. Надежда Бабенко – мой заместитель. Мы сегодня подписали трудовые договоры. Завтра выходим на работу. Это новый отдел, меняется штатное расписание Центра. Это решение было принято Министерством здравоохранения и администрацией Центра здоровья детей. Мы полностью удовлетворены, готовы завтра приступить к работе», - подчеркнул он.
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