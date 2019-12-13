Умер один из сахалинских близнецов, ожидавших операции у Каабака

Мальчик из Южно-Сахалинска, которому врач-трансплантолог Михаил Каабак должен был провести пересадку почки, скончался. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минздраве. Отмечается, что один из близнецов умер из-за осложнений, которые не были связаны с основным заболеванием, уточнили в ведомстве. В настоящий момент его брат-близнец, который имеет схожее заболевание, проходит плановую подготовку к операции.

Напомним, трансплантолога Михаила Каабака уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ), где он занимался пересадкой почек маленьким детям. Его методику в России больше никто не использовал. Увольнение специалиста спровоцировало настоящий скандал, поскольку попасть на операцию именно к нему мечтали многие пациенты, сообщает телеканал 360.