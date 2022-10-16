Умер один из родоначальников российского телевидения Олег Попцов
Советский и российский журналист, писатель Олег Попцов скончался на 89ьгоду жизни. Об этом сообщил телеведущий, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов в своем Telegram-канале.
«Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет», - отметил Попов.
Олег Попцов возглавил Всероссийскую государственную телерадиокомпанию (ВГТРК) в июле 1990, которой руководил до 15 февраля 1996 года. С февраля 2000 по декабрь 2005 года стал президентом - генеральным директором ОАО «ТВ Центр» (ТВЦ).
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