Умер главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
Умер главный редактор газеты «Комсомольская правда» и гендиректор одноименного закрытого акционерного общества Владимир Сунгоркин. Сообщение об этом опубликовано на сайте издания.
«В возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин», — сообщает «КП».
Как сообщил заместитель редактора отдела политики газеты Александр Гамов в беседе с телеканалом «360», причиной смерти медиаменеджера стал инсульт. Гамов отметил, что Сунгоркин ушел из жизни во время командировки в Хабаровский край.
Владимир Сунгоркин родился в 1954 году в Хабаровске. Будущий главный редактор профессионально занимался журналистикой с 1976 года: Сунгоркин начинал карьеру как собственный корреспондент «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. С 1985 года журналист поэтапно занимал в газете должности от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главреда.
Сунгоркин — обладатель Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Премии ФСБ России, звания Заслуженного журналиста РФ.
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