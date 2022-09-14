Умер главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

«В возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин», — сообщает «КП».

Как сообщил заместитель редактора отдела политики газеты Александр Гамов в беседе с телеканалом «360», причиной смерти медиаменеджера стал инсульт. Гамов отметил, что Сунгоркин ушел из жизни во время командировки в Хабаровский край.

Владимир Сунгоркин родился в 1954 году в Хабаровске. Будущий главный редактор профессионально занимался журналистикой с 1976 года: Сунгоркин начинал карьеру как собственный корреспондент «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. С 1985 года журналист поэтапно занимал в газете должности от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главреда.

Сунгоркин — обладатель Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Премии ФСБ России, звания Заслуженного журналиста РФ.

