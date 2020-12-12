Умер народный артист Валентин Гафт
Умер народный артист РСФСР Валентин Гафт. Ему было 85 лет.
О смерти известного актера сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Ольгу Остроумову.
В августе 2019 года стало известно, что Валентин Гафт перенес инсульт. После этого актера парализовало, он проходил реабилитацию в одной из московских клиник.
Президент России Владимир Путин, отметил, что актёр принадлежит к замечательной плеяде выдающихся деятелей отечественной культуры, настоящих мастеров и созидателей, поздравляя его с 85-летием в сентябре.
С 1969 года Валентин Гафт служит в московском театре «Современник». Он также получил популярность по ярким ролям в кино, в том числе, режиссера Эльдара Рязанова. Актер - обладатель множества наград и лауреат почетных премий, автор литературных произведений.
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