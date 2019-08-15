Жена Гафта рассказал о его состоянии после госпитализации

Супруга народного артиста РСФСР Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова рассказала о состоянии мужа, попавшего ранее в больницу. Об этом пишет АГН «Москва».

По её словам, состояние актёра стабильно, однако о выписке речь ещё не идёт.

«Он в стабильном состоянии, но врачи пока о выписке не говорят», — сообщила Остроумова.

Напомним, Валентин Гафт был госпитализирован в конце июля. Причиной тому стал перенесённый им ранее инсульт. Как сообщает Москва 24, состояние актёра оценивалось медиками как удовлетворительное. Ранее в декабре 2017 года Гафта уже госпитализировали в Москве. Тогда сообщалось, что артист перенес операцию.

