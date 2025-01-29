Умер озвучивавший «Пиратов Карибского моря» Борис Улитин

В декабре 2024 года Улитину исполнилось 85 лет. Его мать была балериной Мариинского театра, отец руководил театром на Литейном. Блокаду Ленинграда он пережил со своей тетей.

Улитин запомнился зрителям своими работами по озвучанию персонажей фильмов «Пираты Карибского моря», «Звездные войны» и других известных лент.

Ранее актер театра и кино Алексей Булатов, известный по роли в сериале «Молодежка», скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

