Умер начальник управления госэкспертизы Минобороны

Глава Управления государственной экспертизы Минобороны России Магомед Хандаев умер в возрасте 61 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Шамильского района Дагестана Магомеда Гасанова.

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Причина смерти сотрудника военного ведомства не называется, пишет 360.ru.

«Его [Хандаева] похоронят в родном селе Гента», — рассказал Гасанов.

Тело умершего доставили в Махачкалу самолетом.

Магомед Хандаев родился в 1963 году. По данным Минобороны, сотрудник ведомства окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба, Российскую академию госслужбы, Дагестанский государственный технический университет. Управление государственной экспертизы министерства он возглавлял с июня 2023 года. Хандаев был удостоен званий заслуженного работника ЖКХ России, заслуженного строителя Бурятии, действительного государственного советника 2-го класса.

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ФОТО: ТАСС
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