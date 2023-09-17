Умер муж Пахмутовой Николай Добронравов

На 94 году скончался российский поэт Николай Добронравов, сообщает «Экспресс газета».

Скончался актер «12 стульев» и «Бронзовой птицы» Олег Севастьянов

Он был лауреатом Государственной премии СССР и самым известным советским и российским поэтом-песенником. Причиной смерти стала болезнь.

Добронравов является автором множества популярных песен, среди которых «Надежда», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей».

Он был женат на композиторе Александре Пахмутовой.

Ранее умер солист Большого театра Максим Пастер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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