Умер муж Пахмутовой Николай Добронравов
17 сентября 202301:29
На 94 году скончался российский поэт Николай Добронравов, сообщает «Экспресс газета».
Он был лауреатом Государственной премии СССР и самым известным советским и российским поэтом-песенником. Причиной смерти стала болезнь.
Добронравов является автором множества популярных песен, среди которых «Надежда», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей».
Он был женат на композиторе Александре Пахмутовой.
Ранее умер солист Большого театра Максим Пастер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru