Умер муж Пахмутовой Николай Добронравов

Он был лауреатом Государственной премии СССР и самым известным советским и российским поэтом-песенником. Причиной смерти стала болезнь.

Добронравов является автором множества популярных песен, среди которых «Надежда», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей».

Он был женат на композиторе Александре Пахмутовой.

Ранее умер солист Большого театра Максим Пастер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

