Умер миллиардер Джулиан Робертсон

По данным агентства, которое ссылается на представителя умершего, Робертсон умер от осложнений с сердцем. Ему было 90 лет.

Робертсон основал один из первых и успешных хедж-фондов в истории в возрасте 47 лет. До этого момент он работал по найму на финрынке.









