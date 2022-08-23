Умер миллиардер Джулиан Робертсон

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Tiger Management Corp Джулиан Робертсон скончался в Нью-Йорке. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, которое ссылается на представителя умершего, Робертсон умер от осложнений с сердцем. Ему было 90 лет.

Робертсон основал один из первых и успешных хедж-фондов в истории в возрасте 47 лет. До этого момент он работал по найму на финрынке.




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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
ТЕГИ:МиллиардерыСША
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