Умер мэр Нальчика Ахохов

Ахохов с 1996 года работал в должности ведущего специалиста администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария», а потом — в налоговых органах, в том числе замруководителя управления ФНС России по КБР.

Кроме того, в разное время он возглавлял межрайонные инспекции ФНС по Нальчику и по республике, работал в органах налоговой полиции и управлении налоговых преступлений МВД по Кабардино-Балкарии. В 2018 году депутаты городского совета утвердили Ахохова на должность главы местной администрации столичного округа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».