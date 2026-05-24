Умер мэр Нальчика Ахохов

Умер мэр Нальчика Таймураз Ахохов. Об этом говорится в сообщении администрации главы Кабардино-Балкарии.

Политику было 54 года. По данным канала «Baza» в «Максе», мэр скончался из-за тромбоза легочной артерии и остановки сердца. Издание писало, что сначала у политика появилась одышка, после чего он потерял сознание. Родные сразу вызвали скорую помощь, но прибывшие медики констатировали его смерть.

Умер телеведущий Владимир Молчанов — ему было 75 лет

Ахохов с 1996 года работал в должности ведущего специалиста администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария», а потом — в налоговых органах, в том числе замруководителя управления ФНС России по КБР.

Кроме того, в разное время он возглавлял межрайонные инспекции ФНС по Нальчику и по республике, работал в органах налоговой полиции и управлении налоговых преступлений МВД по Кабардино-Балкарии. В 2018 году депутаты городского совета утвердили Ахохова на должность главы местной администрации столичного округа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаКабардино-балкарияМэрНальчикСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры