Умерла старейшая жительница Земли

Старейшая жительница Земли Франциска Сусано умерла на Филиппинах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти города Кабанкалан, где проживала женщина.

Сусано было 124 года. В правительстве города отметили, что умершая навсегда останется вдохновением и гордостью.

Причина смерти не называется, однако известно, что у нее не наблюдались симптомы вирусного заражения.

В правительстве города отметили, что статус старейшего человека на Земле подтвержден Книгой рекордов Гиннесса. Женщина родилась в сентябре 1897 года.

