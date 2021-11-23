Умерла старейшая жительница Земли
Старейшая жительница Земли Франциска Сусано умерла на Филиппинах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти города Кабанкалан, где проживала женщина.
Сусано было 124 года. В правительстве города отметили, что умершая навсегда останется вдохновением и гордостью.
Причина смерти не называется, однако известно, что у нее не наблюдались симптомы вирусного заражения.
В правительстве города отметили, что статус старейшего человека на Земле подтвержден Книгой рекордов Гиннесса. Женщина родилась в сентябре 1897 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru