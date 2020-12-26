Умер легендарный советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк
Легенда советской разведки, бывший офицер британской MI6 Джордж Блейк умер на 99-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергея Иванова.
«Пришло горькое известие — не стало легендарного Джорджа Блейка», — цитирует представителя СВР RT.
Джордж Блейк, офицер MI6, предложил сотрудничество советской разведке в 1951 году. До этого времени он, по заданию британской разведслужбы занимался сбором данных о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири и Маньчжурии.
Блейк успешно сотрудничал с СССР до 1961 года, когда его вызвали на допрос в Лондон и приговорили к 42 годам тюрьмы. В 1965 году удалось организовать его побег и переправить в Москву.
Джорд Блейк получил звание полковника внешней разведки СССР.
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