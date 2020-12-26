Умер легендарный советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк

«Пришло горькое известие — не стало легендарного Джорджа Блейка», — цитирует представителя СВР RT.

Джордж Блейк, офицер MI6, предложил сотрудничество советской разведке в 1951 году. До этого времени он, по заданию британской разведслужбы занимался сбором данных о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири и Маньчжурии.

Блейк успешно сотрудничал с СССР до 1961 года, когда его вызвали на допрос в Лондон и приговорили к 42 годам тюрьмы. В 1965 году удалось организовать его побег и переправить в Москву.

Джорд Блейк получил звание полковника внешней разведки СССР.

