Навеяно Телеграмом: Россиян зацепили доценты-расчленители и жирные коты
НСН представляет ТОП-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Убийственная реконструкция
Бывшего доцента института истории Санкт-Петербургского университета Олега Соколова арестовали за убийство его любовницы и ученицы Анастасии Ещенко. Историк признался в преступлении после того, как его самого «выловили» из Мойки, где Соколов пытался утопить улики. Вокруг резонансного убийства появилось множество спекуляций. В Telegram мы отследили вопросы, обсуждение которых пробудила питерская трагедия.
Публицист и шоумен Евгений Понасенков стал одним из основных комментаторов убийства в СМИ из-за своей судебной тяжбы с Соколовым и обвинений в плагиате. Эту ситуацию комментирует «Красный Сион»: «В книге «Битва двух империй» Соколов занял неоднозначную для русской школы историков позицию - французов провоцировал на конфликт Александр I, а Наполеон «жертва» царских интриг. Так открыто на стороне «условного противника» выступает только сам маэстро Понасенков (причем, он шоумен, в отличии от ученого оппонента). Дома у доцента, как вы помните, стоит бюст Наполеона под сенью бонапартистских триколоров, на на реконструкции он всегда командовал армией французов, а на бонапартистских балах(тоже реконструкция) перевоплощался в бригадного генерала французской армии».
Канал «историк-алкоголик» указывает на предпринятую рядом авторов ошибочную попытку романтизировать убийство девушки: «Случай наполеоновской эпохе вполне соответствующий: любимая женщина коварно бросает заслуженного и немолодого мужчину (допустим, генерала, Соколов же себя блестящим военным мнил, а не кафедральным недоучкой постреволюционной Сорбонны). Ну и мужчина в порыве ревности убивает женщину. В духе того времени и страны ход. Только он, естественно, предполагает, что вторую пулю мужчина тут же себе. А вот эта вся расчлененка, ныряние с фрагментами тела в реку, суд - это не наполеоновская Франция, это чикатиловский СССР. О чем мечталось и кто ты есть».
Лишенный работы, общественных наград и званий, Соколов все еще остается кандидатом наук. Лишить его ученой степени сможет суд, если в соответствующее постановление Правительства будут включены дополнения от депутатов Госдумы. «Мейстер» комментирует: «Если такой пункт в самом деле появится, его с полным основанием можно будет называть «актом Соколова». Интересно, что осужденных министра Улюкаева и губернаторов Белых и Хорошавина никто не требовал лишить ученых степеней кандидатов и доктора экономических наук».
«Медный всадник» пишет об убийстве и чрезвычайно высоком внимании СМИ к следствию и суду: «Это, к сожалению, заурядная бытовуха. Убил и попытался скрыть следы преступления. Стоит почитать регулярные оперативные сводки. Хотя бы по тому же Северо-Западу. То, что Соколов доцент СПбГУ — просто необычная деталь к портрету обычного убийцы. А вот ежечасно (начиная с субботы) писать о «новых подробностях» — это уже информационное трупоедство».
Погибшей студентке еще долго будут перемывать кости, потому что адвокаты Соколова рассчитывают на введение в дело смягчающего обстоятельства - «состояния аффекта», пишет «Росскандал»: «Чтобы доказать длительную психотравмирующую ситуацию, которая предшествовала стрельбе в квартире Соколова, необходимо «аморальное поведение потерпевшей». В случае такой тактики защиты дело не обойдется без обстоятельств, очерняющих репутацию убитой Анастасии Ещенко».
Глава Минкультуры Владимир Мединский, ранее выступавший за запрет проката фильма «Джокер» в России, отвечая на вопрос журналистки, допустил странное сравнение: «если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?». «Всевидящее Око» объясняет министру культуры, чем Соколов отличается от Джокера: «Редакция не видит ничего дурного в том, что кому-то нравятся отрицательные персонажи художественных произведений, особенно если они созданы талантливыми авторами. Доцент Соколов при этом редакции не нравится совсем, потому что никакой талантливый автор его не создавал. Он был создан мамой и папой, и является не персонажем, а реальным человеком, совершившим тяжкое уголовное преступление».
Картечь Амура
19-летний студент Даниил Засорин, устроивший стрельбу из собственного охотничьего оружия в стенах Амурского колледжа, убив четырех человек, застрелился сам. Также скончался один из раненых. Новости о бойне в Благовещенске стали причиной обсуждения проблемы подросткового насилия, компетентности ЧОПов, отвечающих за безопасность учеников, отсутствия профилактической работы, предупреждающей подобные трагедии. В Telegram разбирали возможные причины резонансного убийства.
Канал «Мюсли вслух» комментирует: «СКР возбудил сразу 3 уголовных дела по трагедии в Благовещенске: об убийстве, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (против охранников колледжа), и о халатности (против администрации колледжа). Всё логично: если в учебное заведение можно пройти с ружьём, значит, охрана спит на посту, а администрацию это устраивает».
Тина Канделаки отмечает, что проблема не только в охране: «Взаимоотношения подростков находятся за пределами зоны внимания взрослых, будь то родители, педагоги или правоохранительные органы. Мы слишком заняты, чтобы вникать и разделять интересы молодежи, тем более что и она стремится к полной независимости и, как правило, не желает нашего участия. Даже если бы колледж был оборудован металлодетектором, а охранник был в тонусе, трагедия бы все равно произошла. Это значит, что предотвратить преступление можно было бы, только упреждая конфликт между молодыми людьми. А это куда сложнее, чем установка рамки на входе».
Блогер Станислав Яковлев анализируя действия убийцы, приходит к выводу, что обычная охрана и не могла остановить подростка: «Если Засорин был в самом деле человек мотивированный, то обвинять плохую охрану и дефицит школьных психологов, наверное, можно, но обвинения эти пустые. Для мотивированного человека даже самая лучшая охрана уровня «Колледж в Благовещенске» - совершенно не помеха. Особенно если эта охрана узнаёт его в лицо, как «своего», и понимает о нем, что мальчик приятный и приличный».
Борис Якеменко издевается над желанием общества сразу найти виноватого: «Я предлагаю сразу, начиная с сегодняшнего дня, в течение месяца пересажать всех охранников, директорам влепить батогов, завучей в КПЗ. И все будет тихо и спокойно. Среди историй о Ходже Насреддине есть и такая. У него было два ишака. Однажды у него один убежал. Ходжа схватил палку и стал лупить оставшегося. У него с изумлением спросили, зачем он это делает, ведь убежал другой. «Если бы этот мог, то тоже убежал бы, как другой», - ответил Насреддин. Если не заниматься людьми, не воспитывать их, если не прекратить пропаганду насилия, то трагедии продолжатся. А охранников, директоров и завучей для того, чтобы посадить, на наш век хватит».
Блогер Кирилл Шулика вспоминает о вопросе легализации короткоствола: «Ружье у Засорина было куплено им на законных основаниях, парню 18 лет. Это к вопросу о свободном ношении оружия. Дело в том, что сейчас кому надо, может его спокойно носить и еще проносить в учебные заведения».
Жирный Аэрофлот
«Аэрофлот» отобрал бонусные мили у пассажира, который перевез слишком толстого кота, пойдя на уловки при проходе на борт. Он предъявил при регистрации на рейс кошку меньшего размера, после чего подменил на своего кота и написал об этом в соцстетях. Пользователи Telegram разделились не поровну: поддержавших хозяина кота оказалось больше, чем тех, кто готов принять сторону авиаперевозчика. Историю попытались использовать для своего пиара и другие компании.
«Мышь в овощном» публикует четыре слова, сразу же разлетевшиеся перепостами по Telegram: «Битва недели: Коты vs Скоты».
«Медиатехнолог» профессионально оценивает действия обеих групп, и не испытывая симпатий к Аэрофлоту, обвиняет pr-службу авиакомпании в некомпетентности: «Митю Алешковского интернет им ещё мог простить, но вот котиков никогда. Всем причастным к PR авиакомпании нужно знать, что покупка мест в мировых рейтингах и статей в журналах - это не то, ради чего нужен отдел PR, так что пора им выдать волчий билет и больше никогда не подпускать ни к одному известному бренду».
Антон Красовский отмечает, что кот провозился в салоне бизнес-класса, а сам автор канала «ГЕЙ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ» уже готов пойти на «крайние меры»: «В этом салоне жирные тетки везут баулы Louis Vuitton. Мужики прут по 20 бутылок вискаря. Но котик, а вернее смешная история подлога, послужила поводом не для шутки, но для репрессиий. Что бы сделала нормальная компания? Опубликовала бы релиз с фотографией посылки: годовой комплект диетического корма для похудения. Аэрофлот лишает человека 400 тысяч честно заработанных миль. Я вот что сделаю. Дорогой Альфа-Банк, поменяйте мне пожалуйста мою карту Аэрофлот бонус на вашу чёрную карту Альфа тревел. Я что-то не могу с этим больше мириться».
Хоккейный обозреватель Павел Лысенков отмечает, что толстый кот занял серьезную нишу даже в рекламе: «Кот Виктор, не допущенный в самолёт «Аэрофлота», стал не только мемом, но и флагом. Передаваемым друг другу различными пресс-службами. Одной из первых в игру включилась пресс-служба хоккейного клуба «Адмирал» (Владивосток), пригласившая кота на тренировку команды. И «Ситимобил», заменивший сгоревшие аэрофлотовские мили хозяину кота на такое же количество поездок в своих такси. На фоне плотно сжавшей ... губы пресс-службы «Аэрофлота», все это, прямо, мимими».
История с котом обросла большим количеством фейковых новостей, среди которых и плакат авиакомпании Lufthansa, созданный в пику действиям Аэрофлота, отмечает «Ватфор | Автострадный think tank»: «Люфтганза к этой картинке отношения не имеет и даже выступила с опровержением; правила провоза животных в ручной клади у Люфтганзы точно такие же, как и у Аэрофлота, как и у большинства других авиакомпаний: не более 8 кг; в обрушившейся на кота пиар-лавине поучаствовал кто угодно: курсы английского языка, такси, хокейный клуб, оператор поездов в Крым, туристический центр Бурятии и даже депутаты Госдумы. Не было только авиакомпаний. Потому что см. пункт б); тем не менее, у Аэрофлота продолжается перманентная пиар-катастрофа (котострофа, хе-хе). При высоком в целом уровне работы раз за разом допускать такие пиар-провалы в эпоху соцсетей, инстаграмов и котиков недопустимо. Важно уметь и правила соблюдать, и не выглядеть при этом жлобом-вахтером».
Отречение инка
После масштабных антиправительственных выступлений на улицах Боливии президент этой страны Эво Моралес, первый представитель коренного населения за 400 лет ставший руководителем, подал в отставку и сбежал в Мексику. Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия будет воспринимать временным руководителем Боливии Жанин Аньес, которая возложила на себя обязанности президента страны. Кроме того Россия будет учитывать, что в боливийском парламенте не было полного кворума при принятии этого решения.
Депутат Госдумы Евгений Примаков объясняет позицию России, признающую новое правительство Боливии: «Он (Моралес) не бежал в Мексику в звании президента страны. Он сам подписал свою собственную отставку. И почему Россия теперь должна продолжать считать его "изгнанным президентом"? Моралес - б ы в ш и й президент. Это реальность - которую выбрал сам Эво Моралес».
«338» в жестких терминах описывает решение Моралеса, оставившего партнеров Боливии один на один с неизвестностью и новым правительством: «А Моралес упорхнул к мучачосам. Не наше дело осуждать лидера страны, тем более если страна на пороге гражданской войны. Но сомневаемся, что теперь Эво сможет пожать руку русскому Владимиру. Потому как хоть инвестиции в страну были небольшие, но они были надежны и росли. Боливийские технологии, промышленность, сельское хозяйство, медицина и образование. Уже не говоря об исследовательском реакторе в Эль-Альто и ядерной медицине, которую фактически с нуля в Боливии создавал "Росатом"».
Некоторые проекты не успели согласовать и они не стали рискованными инвестициями, отмечает канал «Газ-Батюшка»: «Отвело. «Газпром» не успел запустить реализацию инвестиционного проекта по добыче газа на месторождении Витакуа и Ла Цейба в Боливии стоимостью более $1млрд, о котором говорил Путин на встрече с Моралесом в июле этого года. Проект проходил согласование в ведомствах Латиноамериканского партнера».
Политолог Алексей Макаркин в канале «Bunin & Co» отмечает следование принципам политического реализма в российской позиции: «У России нет больших стратегических интересов в Боливии – зато есть надежда, что экономические контракты сохранят свое действие и после избрания нового президента. <...> И еще один момент – фактор БРИКС. В Бразилии как раз сейчас проходит саммит этой организации, а «принимающая сторона», убежденный консерватор и антикоммунист Жаир Болсонару, одним из первых признал Аньес, а ранее осуждал Моралеса. Так что повлиять на ситуацию Россия не может, а скандалов явно не хочется».
Маргарита Симоньян уже нашла куда «пристроить» бывшего президента: «Предлагаю Моралесу увлекательную работу телеведущего на испанском РТ. Корреа уже второй год ведет у нас свое шоу и в ус не дует. А там еще глядишь, как судьба вырулит».
Все украдено до нас
Президент Владимир Путин на правительственном совещании раскритиковал ответственных состояние космической отрасли из-за воровства на космодроме «Восточный». Прямая цитата президента указывает, что речь шла о сегодняшнем времени, однако слова многими были трактованы как относящиеся к прежнему руководству госкорпорацией. Telegram в такие трактовки не поверил.
«АДЕКВАТ» комментирует слова главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина, утверждающего, что речь идет о делах пятилетней давности: «В картине мира прекрасной маркизы уже все хорошо. Были отдельные недостатки, этого мы не отрицаем, но они самоликвидировались. Если у прекрасной маркизы все прекрасно, понять, почему пять лет спустя президент крайне недоволен делами на Восточном, невозможно. И почему слово «воруют» произносится в настоящем времени. И почему открытым текстом говорится «порядка нет до сих пор». Но у маркизы все равно все хорошо. Ей, видимо, кажется, что она в домике».
Канал «apache-dances»: «7 лет активной стройки. С 2014 года ответственный Рогозин. Голодовки в знак протеста. Около одной десятой стоимости космодрома только по официальным данным расхищено. Кучи уголовных дел с 2015 года. И как воровали, так и воруют."».
«Мысли-Немысли»: «Рогозин бесит силовиков уже давно. Для них он выскочка, который не умеет в ВПК и непонятно почему возглавляет проект, значение которого в масштабах страны трудно переоценить. Гнев их праведен и бел: когда Чайка докладывал о хищениях в «Роскосмосе» и «Ростехе», Рогозин в ответ не нашел ничего лучше, чем мямлить про дожди, мешающие возведению котлованов. поэтому Минобороны сейчас активно лоббирует тему своего участия в строительстве космодрома. Возможно, мы станем свидетелями того редкого случая, когда силовикам действительно обидно за державу».
«Доктор прописал» обращает внимание на слова Юрия Урличева, которому начальство якобы запрещает цитировать гендиректора Tesla и первый замгендиректора Роскосмоса вынужден обходится цитатами Сталина: «"Кто эти "товарищи" и почему при ответе на вопрос о нехватке молодых в российской космической отрасли запрещено цитировать Илона Маска?».
В телеграм-каналах обсуждается тендер, объявленный госкорпорацией на закупку подарков к Новому Году, который по мнению канала «Субъект» встретят с размахом: «Космический Новый Год просто намечается: по данным системы "СПАРК-маркетинг" "Роскосмос" выдала ТЗ на закупку новогодних подарков. Всего ценник - 17 млн. Эти денежки освоят на различный мерч, тысячу настольных игр и космические деликатесы. В списке первой необходимости также игрушки-луноходы, конфеты-планеты. Шик и жир, Дмитрий Олегович».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Двое украинских военных погибли при взрывах в Харьковской области
- Вернулись с холода. Литва обменяла двух своих шпионов и норвежца на двоих россиян
- В Госдуме опровергли запрет на посуточную сдачу квартир
- Недоинформированный. На Украине «уличили» Путина в нехватке знаний по транзиту газа
- «Нафтогазу» нужны не скидки, а срыв поставок российского газа в Европу