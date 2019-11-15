Навеяно Телеграмом: Россиян зацепили доценты-расчленители и жирные коты

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Бывшего доцента института истории Санкт-Петербургского университета Олега Соколова арестовали за убийство его любовницы и ученицы Анастасии Ещенко. Историк признался в преступлении после того, как его самого «выловили» из Мойки, где Соколов пытался утопить улики. Вокруг резонансного убийства появилось множество спекуляций. В Telegram мы отследили вопросы, обсуждение которых пробудила питерская трагедия.

Публицист и шоумен Евгений Понасенков стал одним из основных комментаторов убийства в СМИ из-за своей судебной тяжбы с Соколовым и обвинений в плагиате. Эту ситуацию комментирует «Красный Сион»: «В книге «Битва двух империй» Соколов занял неоднозначную для русской школы историков позицию - французов провоцировал на конфликт Александр I, а Наполеон «жертва» царских интриг. Так открыто на стороне «условного противника» выступает только сам маэстро Понасенков (причем, он шоумен, в отличии от ученого оппонента). Дома у доцента, как вы помните, стоит бюст Наполеона под сенью бонапартистских триколоров, на на реконструкции он всегда командовал армией французов, а на бонапартистских балах(тоже реконструкция) перевоплощался в бригадного генерала французской армии».

Канал «историк-алкоголик» указывает на предпринятую рядом авторов ошибочную попытку романтизировать убийство девушки: «Случай наполеоновской эпохе вполне соответствующий: любимая женщина коварно бросает заслуженного и немолодого мужчину (допустим, генерала, Соколов же себя блестящим военным мнил, а не кафедральным недоучкой постреволюционной Сорбонны). Ну и мужчина в порыве ревности убивает женщину. В духе того времени и страны ход. Только он, естественно, предполагает, что вторую пулю мужчина тут же себе. А вот эта вся расчлененка, ныряние с фрагментами тела в реку, суд - это не наполеоновская Франция, это чикатиловский СССР. О чем мечталось и кто ты есть».

Лишенный работы, общественных наград и званий, Соколов все еще остается кандидатом наук. Лишить его ученой степени сможет суд, если в соответствующее постановление Правительства будут включены дополнения от депутатов Госдумы. «Мейстер» комментирует: «Если такой пункт в самом деле появится, его с полным основанием можно будет называть «актом Соколова». Интересно, что осужденных министра Улюкаева и губернаторов Белых и Хорошавина никто не требовал лишить ученых степеней кандидатов и доктора экономических наук».

«Медный всадник» пишет об убийстве и чрезвычайно высоком внимании СМИ к следствию и суду: «Это, к сожалению, заурядная бытовуха. Убил и попытался скрыть следы преступления. Стоит почитать регулярные оперативные сводки. Хотя бы по тому же Северо-Западу. То, что Соколов доцент СПбГУ — просто необычная деталь к портрету обычного убийцы. А вот ежечасно (начиная с субботы) писать о «новых подробностях» — это уже информационное трупоедство».

Погибшей студентке еще долго будут перемывать кости, потому что адвокаты Соколова рассчитывают на введение в дело смягчающего обстоятельства - «состояния аффекта», пишет «Росскандал»: «Чтобы доказать длительную психотравмирующую ситуацию, которая предшествовала стрельбе в квартире Соколова, необходимо «аморальное поведение потерпевшей». В случае такой тактики защиты дело не обойдется без обстоятельств, очерняющих репутацию убитой Анастасии Ещенко».

Глава Минкультуры Владимир Мединский, ранее выступавший за запрет проката фильма «Джокер» в России, отвечая на вопрос журналистки, допустил странное сравнение: «если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?». «Всевидящее Око» объясняет министру культуры, чем Соколов отличается от Джокера: «Редакция не видит ничего дурного в том, что кому-то нравятся отрицательные персонажи художественных произведений, особенно если они созданы талантливыми авторами. Доцент Соколов при этом редакции не нравится совсем, потому что никакой талантливый автор его не создавал. Он был создан мамой и папой, и является не персонажем, а реальным человеком, совершившим тяжкое уголовное преступление».

