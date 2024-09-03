Умер конструктор около 200 советских подлодок Игорь Спасский

Советский и российский инженер и ученый Игорь Спасский умер на 99 году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

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Спасский является генеральным конструктором около 200 советских и российских субмарин и бывшим главой Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Спасского, а также его соратникам и коллегам. Он назвал Спасского легендарным конструктором, сформировавшим школу ученых и конструкторов. Беглов подчеркнул, что сегодня они продолжают его дело.

Спасский – Герой Социалистического труда, Герой России, а также почетный гражданин Санкт-Петербурга, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Субботин
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