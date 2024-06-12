ВМФ РФ получит несколько атомных подлодок в 2024 году
Военно-морской флот РФ получит в 2024 году несколько атомных подводных лодок. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил гендиректор производственного объединения «Севмаш» Михаил Будниченко.
В ходе церемонии вручении госпремий в Кремле, он указал, что новые подлодки «усилят ядерную составляющую» российской морской триады,
«Мы будем продолжать стремиться работать более эффективно, более качественно, более дешево», - заключил Будниченко.
Ранее ВМФ РФ передали дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 «Кронштадт», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВМФ РФ получит несколько атомных подлодок в 2024 году
- Индия примет участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии
- Путин: Вся Россия и её многонациональный народ поддерживает героев СВО
- Министр обороны и глава Генштаба доложили Путину о ходе СВО
- Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
- В РСТ заявили о росте числа изъятий загранпаспортов на границе
- Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах
- В Кувейте 35 человек погибли при пожаре в жилом доме
- Венгрия не примет участие в помощи НАТО Украине
- Гендиректор ЧЭМК арестован по подозрению в педофилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru