ВМФ РФ получит несколько атомных подлодок в 2024 году

Военно-морской флот РФ получит в 2024 году несколько атомных подводных лодок. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил гендиректор производственного объединения «Севмаш» Михаил Будниченко.

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В ходе церемонии вручении госпремий в Кремле, он указал, что новые подлодки «усилят ядерную составляющую» российской морской триады,

«Мы будем продолжать стремиться работать более эффективно, более качественно, более дешево», - заключил Будниченко.

Ранее ВМФ РФ передали дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 «Кронштадт», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
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