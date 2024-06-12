ВМФ РФ получит несколько атомных подлодок в 2024 году

Путин подписал закон о ратификации соглашения с КНР о совместном создании Международной лунной станции

Путин продлил до 2031 года выплаты по 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми на помощь в погашении ипотеки

Штрафы нужно ввести и за громкий шум от автомобиля

Оперный бас Абдразаков получит Госпремию за 2023 год в области литературы и искусства

Экс-голкипер «Карабаха» Лунев станет игроком московского «Динамо»