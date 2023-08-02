Умер композитор Александр Колкер
Композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер умер в Санкт-Петербурге в возрасте 90 лет. Об этом сообщили в Союзе композиторов города.
«С прискорбием сообщаем, что 1 августа ... скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — говорится в публикации на странице союза в соцсети «ВКонтакте».
Причина смерти не уточняется, пишет Ura.ru. Объединение выразило глубокие соболезнования друзьям и близким Колкера.
Александр Колкер родился 28 июля 1933 года. Композитор — лауреат премии Ленинского комсомола, премии «Музыкальное сердце театра», автор более ста песен. В частности, Колкер написал композиции «Ночной трамвай», «Стоят девчонки», «Карелия», музыку к фильмам «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки», отмечает телеканал «360». Песни композитора входили в репертуар Майи Кристалинской, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и других артистов.
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