Умер один из основателей The Eagles Рэнди Мейснер

«The Eagles с сожалением сообщают, что один из основателей, басист и вокалист Рэнди Мейснер скончался 26 июля в Лос-Анджелесе», — говорится в заявлении.

Причиной смерти музыканта стали осложнения, вызванные хронической обструктивной болезнью легких.

Рэнди Мейснер родился 8 марта 1946 года в Скоттсблаффе. В 1971 году музыкант вместе с Гленном Фраем, Доном Хенли и Берни Лидоном создал The Eagles. Рейснер играл на басу, был автором и соавтором песен, солистом и бэк-вокалистом. В 1998 году вместе с The Eagles музыкант был занесен в Зал славы рок-н-ролла. Группа объявила о завершении карьеры и прощальном туре в июле текущего года.

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