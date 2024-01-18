Дочь военачальника Михаила Фрунзе умерла на 104-м году жизни
Дочь советского полководца и политического деятеля Михаила Фрунзе Татьяна умерла в Москве в возрасте 103 лет. Об этом сообщает Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени революционера в группе в соцсети «ВКонтакте».
«Татьяна Михайловна стала главным хранителем памяти отца, вела широкую пропагандистскую работу. Она неоднократно бывала в Шуе и всегда проявляла интерес к работе музея им. М. В. Фрунзе», — отметили в учреждении.
Коллектив музея выразил соболезнования близким умершей.
Татьяна Фрунзе родилась в 1920 году. В шесть лет девочка и ее младший брат Тимур остались сиротами, детей усыновил друг Михаила Фрунзе, военный и государственный деятель Климент Ворошилов. В дальнейшем Татьяна окончила Военную академию химзащиты Красной Армии, получила звание доктора химических наук. Фрунзе была профессором Московского университета и одним из ведущих отечественных специалистов в экспериментальной химии.
Ранее стало известно о смерти внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексея Аджубея, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иордания нанесла авиаудар по Сирии
- В Крыму задержали снимавшего стратегические объекты мужчину
- Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
- РСТ: Спрос россиян на летнее бронирование отелей в Крыму вырос в 1,5 раза
- Комик Александр Гудков вернулся в Россию
- Автодилеры предложили создать госкорпорацию «Росавто»
- В Ростове-на-Дону отменили выступление Алексея Кортнева
- Умер заслуженный артист России Николай Коршилов
- СМИ: В аэропорту Внуково объявили план «Ковер»
- Лавров заявил, что Украину ждет судьба Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru