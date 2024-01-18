Дочь военачальника Михаила Фрунзе умерла на 104-м году жизни

Дочь советского полководца и политического деятеля Михаила Фрунзе Татьяна умерла в Москве в возрасте 103 лет. Об этом сообщает Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени революционера в группе в соцсети «ВКонтакте».

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«Татьяна Михайловна стала главным хранителем памяти отца, вела широкую пропагандистскую работу. Она неоднократно бывала в Шуе и всегда проявляла интерес к работе музея им. М. В. Фрунзе», — отметили в учреждении.

Коллектив музея выразил соболезнования близким умершей.

Татьяна Фрунзе родилась в 1920 году. В шесть лет девочка и ее младший брат Тимур остались сиротами, детей усыновил друг Михаила Фрунзе, военный и государственный деятель Климент Ворошилов. В дальнейшем Татьяна окончила Военную академию химзащиты Красной Армии, получила звание доктора химических наук. Фрунзе была профессором Московского университета и одним из ведущих отечественных специалистов в экспериментальной химии.

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ФОТО: РИА Новости
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