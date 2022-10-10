Умер клавишник группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев. Об этом продюсер коллектива Андрей Разин сообщил в одной из соцсетей. Музыкант скончался в Нижнем Новгороде.

«Миша бессменно работал в моей группе, сопровождал все мои концерты. Это уникальный человек, которого любили безумно все в группе «Ласковый май», им дорожили и знали, насколько он надежный человек», — сказал продюсер.