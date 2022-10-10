Умер клавишник группы «Ласковый май»

Умер клавишник группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев. Об этом продюсер коллектива Андрей Разин сообщил в одной из соцсетей. Музыкант скончался в Нижнем Новгороде.

«Миша бессменно работал в моей группе, сопровождал все мои концерты. Это уникальный человек, которого любили безумно все в группе «Ласковый май», им дорожили и знали, насколько он надежный человек», — сказал продюсер.

СМИ: Юрия Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище

Причина смерти Афанасьева не уточняется. Разин принес соболезнования близким музыканта и рассказал, что в составе «Ласкового мая» клавишник дал более двух тысяч концертов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что не стало экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Он скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца был назван обширный инфаркт. Тело артиста кремировали, после чего часть праха была захоронена на Троекуровском кладбище, а другая часть отправлена в Германию, где Шатунов проживал с семьей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыСмерть
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