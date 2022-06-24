СМИ: Юрия Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище
24 июня 202213:48
Похороны певца Юрия Шатунова пройдут на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что артиста кремируют.
Ранее пресс-секретарь певца Аркадий Кудряшов заявил, что открытое прощание с музыкантом состоится 26 июня с 10 до 15 часов в зале Троекуровского кладбища.
Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru