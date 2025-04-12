Умер кинокритик Юрий Гладильщиков

Кинокритик Юрий Гладильщиков умер на 64-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Анастасия.

Отмечается, что Гладильщиков скончался 7 апреля.

«Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», - написала Анастасия в Telegram-канале.

Юрий Гладильщиков родился в 1961 году в Краснодаре, окончил факультет журналистики МГУ (специальность «Театральная критика»). Критик работал в газете «Советская Россия», «Литературной газете», «Известиях», журнале «Огонек» и других изданиях, а также вел телепрограмму «Кинопанорама».

Ранее в возрасте 99 лет умер старейший режиссер России, театральный и музыкальный критик Григорий Спектор.

