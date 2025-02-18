Умер старейший российский режиссер Григорий Спектор

Старейший режиссер России, театральный и музыкальный критик Григорий Спектор умер в возрасте 99 лет. Об этом пишет газета «Культура».

«Кинематографист скончался, не дожив 11 месяцев до своего столетнего юбилея», - отмечает издание.

Спектор родился в 1926 году в Тифлисе, окончил ГИТИС. Режиссер работал в Тбилисском театре русской драмы, основал музыкальный театр в Томске, Театр оперетты Ташкента, возглавлял в том числе Московский театр оперетты и Театр имени Ермоловой. Всего Спектор поставил свыше ста драматических и оперных спектаклей, оперетт. Также он сотрудничал с различными изданиями.

Ранее в возрасте 77 лет умерла режиссер-документалист Клавдия Хорошавина, пишет 360.ru.

