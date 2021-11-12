Умер кардиолог академик РАН Евгений Чазов
12 ноября умер почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России, академик РАН Евгений Чазов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, выразив соболезнования.
В ведомстве напомнили, что выдающийся российский кардиолог осуществлял научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, исследовал новые подходы к терапии тромбозов, проводил эксперимент по применению фибролизина. Чазов спас миллионы жизней.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также выразил соболезнования родным и коллегам академика.
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