Умер кардиолог академик РАН Евгений Чазов

12 ноября умер почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России, академик РАН Евгений Чазов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, выразив соболезнования.

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В ведомстве напомнили, что выдающийся российский кардиолог осуществлял научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, исследовал новые подходы к терапии тромбозов, проводил эксперимент по применению фибролизина. Чазов спас миллионы жизней.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также выразил соболезнования родным и коллегам академика.

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ФОТО: Антон Денисов / РИА Новости
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