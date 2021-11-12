Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Свою литературную деятельность он начал в 1969 году, за свою жизнь написав более десятка книг рассказов, повестей и романов.

С 1980 года Коклюшкин стал писать для эстрады. Его монологи исполняли такие артисты, как Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова и другие. Автор и сам выходил на сцену, он участвовал в таких передачах, как «Аншлаг», «Смехопанорама», «Измайловский парк», «Клуб юмора» и других.

Ранее в возрасте 75 лет умер художник-аниматор Дмитрий Куликов, который работал над мультфильмами «Тайна третьей планеты», «Икар и мудрецы», «Лиса Патрикеевна» и другими, сообщает RT.

