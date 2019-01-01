Умер известный ученый-атомщик Штромбах
В возрасте 69 лет скончался лауреат Госпремии, ученый-атомщик Ярослав Штромбах. Как пишет RT, об этом сообщили в пресс-службе НИЦ «Курчатовский институт». Там заявили, что он являлся признанным авторитетом в области ядерной энергетики.
Как подчёркивает АГН Москва, Ярослав Штромбах занимался исследованиями и разработками в области атомной энергетики, реакторного материаловедения, создания новых материалов для атомной энергетики и промышленности и других. Учёный является автором более 100 публикаций в российских и международных изданиях.
Как напоминает НСН, ранее сегодня стало известно о смерти Элины Быстрицкой. Народная артистка СССР, актриса театра и кино умерла в возрасте 91 года. Прощание с артисткой пройдет в Малом театре 29 апреля, отмечает Ura.ru.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей