Умер историк Павел Рахшмир
Ученый, заслуженный профессор Пермского госуниверситета, доктор исторических наук Павел Рахшмир умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
«Выдающегося историка и педагога не стало 7 сентября», — говорится в заявлении.
Павел Рахшмир окончил историческое отделение историко-филологического факультета Пермского университета, с 1960 года работал на кафедре новой и новейшей истории ПГУ, в 1987-2017 годах руководил кафедрой новой и новейшей истории стран Запада, с 1995-го возглавлял Центр исследований по консерватизму при ПГНИУ. Ученый был крупнейшим в России исследователем консерватизма и фашизма, а также основоположником изучения политической науки в Перми.
Ранее в возрасте 75 лет умер академик РАН, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Ю.М. Лопухина Валерий Сергиенко, напоминает RT.
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