Умер испытавший «космический мотоцикл» космонавт Александр Викторенко

«С прискорбием сообщаем, что советский и российский космонавт Александр Степанович Викторенко скончался», — указали в ЦПК.

Александр Викторенко родился 29 марта 1947 года в селе Ольгинка (Казахская ССР), окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков и в 1978 году был зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС. Специалист совершил четыре полета в космос в 1987-1995 годах, пробыв там почти 490 суток, и шесть выходов в открытый космос продолжительностью около 20 часов. Во время выхода в 1990 году Викторенко вместе с космонавтом Александром Серебровым впервые испытали средство перемещения космонавта (СПК), известное также как «космический мотоцикл».

