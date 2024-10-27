Умер худеющий кот Крошик из Перми

В Перми умер кот Крошик, за похудением которого следила вся страна. Соответствующее сообщение опубликовано в «Группе памяти кота Крошика» в VK.

Животное весило 17 кг. Кот страдал ожирением. По предварительной информации, у Крошика возникли множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах.

Волонтеры и врачи боролись за его жизнь с начала сентября, разработав специальную программу реабилитации. Под наблюдением специалистов Крошик смог начать активно сбрасывать вес.