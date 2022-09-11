Умер испанский писатель Хавьер Мариас
Испанский писатель Хавьер Мариас скончался на 71 году жизни, сообщил министр культуры и спорта королевства Микель Исета в Twitter 11 сентября, передает ТАСС.
«Покойся с миром», - отметил испанский политик.
Писатель умер в Мадриде, пишет газета ABC. Причиной стали осложнения после пневмонии.
Хавьер Мариас родился 20 сентября 1951 года. С 2008 года являлся членом Испанской королевской академии. Из-под его пера вышли роман «Белое сердце», «В час битвы завтра вспомни обо мне» и другие. Мариас – обладатель Дублинской литературной премии, французской премии «Фемина» и прочие.
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