Адвокат фонда Дятлова отреагировал на официальную версию гибели туристов

По данным прокуратуры, огласившей результаты прошедшей проверки, люди погибли на перевале из-за схода лавины.

«Мы не согласны, мы все проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала. Ничего нам не пришло», — заявил Черноусов.

Адвокат считает, что единственно возможная версия является техногенной.

Напомним, Генпрокуратура возобновила следствие по делу группы Дятлова спустя 60 лет на фоне обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества.

Ранее автор книги «Почему скрывают причины гибели группы Дятлова», журналист Николай Варсегов в беседе с НСН заявил, что точку в этом деле ставить рано, когда делом занялась Генпрокуратура РФ.

«У меня нет 100% убеждения в ту или иную сторону, но больше всего я склоняюсь, что произошла некая авария: либо упала ступень ракеты неподалеку и пары ядовитого топлива пошли на палатку, люди стали задыхаться и по этой причине выскочили на свою погибель; либо еще какие-то отравляющие газы в результате какой-либо аварии», - отметил Варсегов.

