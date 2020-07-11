Адвокат фонда Дятлова отреагировал на официальную версию гибели туристов
Адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов выразил несогласие с официальной версией гибели туристов на перевале в 1959 году, отмечает ТАСС.
По данным прокуратуры, огласившей результаты прошедшей проверки, люди погибли на перевале из-за схода лавины.
«Мы не согласны, мы все проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала. Ничего нам не пришло», — заявил Черноусов.
Адвокат считает, что единственно возможная версия является техногенной.
Напомним, Генпрокуратура возобновила следствие по делу группы Дятлова спустя 60 лет на фоне обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества.
Ранее автор книги «Почему скрывают причины гибели группы Дятлова», журналист Николай Варсегов в беседе с НСН заявил, что точку в этом деле ставить рано, когда делом занялась Генпрокуратура РФ.
«У меня нет 100% убеждения в ту или иную сторону, но больше всего я склоняюсь, что произошла некая авария: либо упала ступень ракеты неподалеку и пары ядовитого топлива пошли на палатку, люди стали задыхаться и по этой причине выскочили на свою погибель; либо еще какие-то отравляющие газы в результате какой-либо аварии», - отметил Варсегов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
721 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
11 205+188 / сут.
Выздоровели
497 тыс.+8 378 / сут.
- В ЛНР взорвалась машина с украинскими военными
- Дзюбу мечтает заполучить Турция
- В ЛДПР открестились от акции в Хабаровске в поддержку Фургала
- Авиакомпания «Россия» проверяет информацию о «дожде» в самолете
- Пресс-секретарь Зеленского ответила на слухи о беременности от президента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru