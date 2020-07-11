Адвокат фонда Дятлова отреагировал на официальную версию гибели туристов

Адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов выразил несогласие с официальной версией гибели туристов на перевале в 1959 году, отмечает ТАСС.

Генпрокуратура назвала официальную причину гибели группы Дятлова

По данным прокуратуры, огласившей результаты прошедшей проверки, люди погибли на перевале из-за схода лавины.

«Мы не согласны, мы все проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала. Ничего нам не пришло», — заявил Черноусов.

Адвокат считает, что единственно возможная версия является техногенной.

Напомним, Генпрокуратура возобновила следствие по делу группы Дятлова спустя 60 лет на фоне обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества.

Ранее автор книги «Почему скрывают причины гибели группы Дятлова», журналист Николай Варсегов в беседе с НСН заявил, что точку в этом деле ставить рано, когда делом занялась Генпрокуратура РФ.

«У меня нет 100% убеждения в ту или иную сторону, но больше всего я склоняюсь, что произошла некая авария: либо упала ступень ракеты неподалеку и пары ядовитого топлива пошли на палатку, люди стали задыхаться и по этой причине выскочили на свою погибель; либо еще какие-то отравляющие газы в результате какой-либо аварии», - отметил Варсегов.

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ФОТО: Перевал Дятлова. ФОТО: Википедия
ТЕГИ:АдвокатГенпрокуратура РфПеревал Дятлова
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