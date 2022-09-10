Умер главный конструктор самолетов Ил-18 и Ил-62

Главный конструктор пассажирских самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная компания (ОАК).

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«Сегодня на 70-м году жизни скончался директор программы Ил-18, Ил-62, главный конструктор Мухтаров Шамиль Джаватович», — цитирует сообщение ТАСС.

В ОАК уточнили, что с 2008 года Мухтаров в должности главного конструктора ПАО «Ил» руководил работами по модернизации и поддержанию летной годности Ил-18, Ил-20, Ил-38, Ил-38Н, Ил-38SD, Ил-62.

Причина смерти конструктора не уточняется.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:СмертьСамолеты
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