Умер главный конструктор комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга

Скончался главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы», который входит в состав государственной корпорации «Ростех».

Умер главный конструктор самолетов Ил-18 и Ил-62

«На 92-м году жизни скончался Олег Иванович Мамалыга - главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М», - сказано в сообщении.

Причина ухода из жизни не названа. Руководство и коллектив предприятия выразили глубокие соболезнования родным и близким Мамалыги.

Конструктор также принимал участие в разработке межконтинентальной ракеты «Гном» и оперативно-тактического комплекса «Точка».

В феврале 2024 года ушел из жизни заслуженный конструктор РФ, лауреат Государственной премии СССР Анатолий Капчиц, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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