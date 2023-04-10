Умер гитарист ABBA Лассе Велландер
Гитарист группы ABBA Лассе Велландер умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на заявление семьи музыканта.
Отмечается, что у участника культового шведского коллектива был рак, который «быстро распространялся».
«Рано утром в Страстную пятницу (7 апреля. - НСН) Велландер скончался в окружении близких», — говорится в заявлении.
Лассе Велландер родился в 1952 году. Гитарист присоединился к группе ABBA в 1974 году. Музыкант принимал участие в записи всех альбомов шведского коллектива, гастролировал с ним, а после распада группы в 1982-м работал с другими артистами Швеции и сольно.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- Умер гитарист ABBA Лассе Велландер
- Создатели «Чебурашки» объявили о съемках второй части фильма
- В Госдуме предложили ведомствам вернуться в Twitter
- Дзюба объяснил, почему не пожал руку Семаку
- Пригожин заявил о расслоении между народом и «элитой»
- Пушилин посетил Артемовск
- ФСБ задержала трех иностранцев по делу о перевозке 699 кг кокаина в ЕС
- Костомаров начал выполнять физические упражнения
- СМИ: США шпионили за Зеленским
- Жительница Иркутской области покончила с собой после обмана аферистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru