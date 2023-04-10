Умер гитарист ABBA Лассе Велландер

Гитарист группы ABBA Лассе Велландер умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на заявление семьи музыканта.

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Отмечается, что у участника культового шведского коллектива был рак, который «быстро распространялся».

«Рано утром в Страстную пятницу (7 апреля. - НСН) Велландер скончался в окружении близких», — говорится в заявлении.

Лассе Велландер родился в 1952 году. Гитарист присоединился к группе ABBA в 1974 году. Музыкант принимал участие в записи всех альбомов шведского коллектива, гастролировал с ним, а после распада группы в 1982-м работал с другими артистами Швеции и сольно.

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ФОТО: РИА Новости
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