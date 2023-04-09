Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков

Артист Вадим Волков умер на 60-м году жизни, говорится в сообщении Молодежного театра на Фонтанке в социальной сети «ВКонтакте».

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Волков ушел из жизни скоропостижно. Причина смерти не называется.

В Молодежном театре на Фонтанке актер работал 12 лет. Он сыграл 12 ролей.

В театре отметили, что созданные артистом образы всегда соответствовали замыслу режиссера.

В Санкт-Петербурге 9 апреля скончалась актриса озвучки Елена Шульман. Она попала в ДТП на Загородном проспекте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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