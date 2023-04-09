Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков
9 апреля 202316:38
Артист Вадим Волков умер на 60-м году жизни, говорится в сообщении Молодежного театра на Фонтанке в социальной сети «ВКонтакте».
Волков ушел из жизни скоропостижно. Причина смерти не называется.
В Молодежном театре на Фонтанке актер работал 12 лет. Он сыграл 12 ролей.
В театре отметили, что созданные артистом образы всегда соответствовали замыслу режиссера.
В Санкт-Петербурге 9 апреля скончалась актриса озвучки Елена Шульман. Она попала в ДТП на Загородном проспекте, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 008 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+7 307 / сут.
- Политолог: Зеленский проговорился о судьбе Украины во время визита в Польшу
- Российские войска заняли шиноремонтный завод в Марьинке
- Планы не меняются? Как утечка. документов ВСУ повлияет на ход СВО
- СМИ: Лия Ахеджакова ушла из «Современника»
- Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков
- ВКС РФ уничтожили скопление техники ВСУ в Запорожской области
- Fox News: из-за подорожания яиц американцам предложили красить картофель
- Оружие новой войны. Запад пичкает Украину оружием против России
- СМИ: в российских новостройках резко сократились площади квартир
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» не оплачивала похороны военкора Татарского
9 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru