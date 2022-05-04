Генсек ОПЕК: В мире нет свободных мощностей для замены российской нефти

В мире нет свободных мощностей для замены российской нефти. Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+.

Он напомнил, что РФ экспортирует нефть и нефтепродукты в объеме семь миллионов баррелей в сутки. В связи с этим Баркиндо считает, что потенциальная потеря из-за санкций или добровольных ограничений будет ощутима на энергетическом рынке.