Генсек ОПЕК: В мире нет свободных мощностей для замены российской нефти

В мире нет свободных мощностей для замены российской нефти. Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+.

Он напомнил, что РФ экспортирует нефть и нефтепродукты в объеме семь миллионов баррелей в сутки. В связи с этим Баркиндо считает, что потенциальная потеря из-за санкций или добровольных ограничений будет ощутима на энергетическом рынке.

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Также, по его мнению, конфликт между Россией и Украиной усугубил неопределенности на мировом рынке, которые возникли из-за пандемии.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российская марка экспортной нефтяной смеси Urals в ближайшие годы станет главной на мировом рынке. При этом западные марки нефти, по его словам, уже практически исчезли.

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