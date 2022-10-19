Умер физик-теоретик, академик РАН Валерий Рубаков

Известный физик-теоретик, академик Российской академии наук (РАН), главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Валерий Рубаков умер на 68-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя академии.

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«Валерий Анатольевич умер, внезапно. В ходе рабочего визита в Саров. Предварительная причина - тромб оторвался. Он был выдающимся ученым, открытым, светлым человеком», — рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что уход Рубакова — большая потеря для мировой науки.

Валерий Рубаков считается одним из ведущих специалистов мира в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц и космологии, академик стоял у истоков создания инфляционной теории Вселенной. Ученый является автором более 160 научных работ.

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ФОТО: РИА Новости
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