Умер академик РАН, физик-ядерщик Ашот Саркисов

Умер один крупнейших мировых ученых в сфере ядерной энергетики, академик Российской академии наук Ашот Саркисов. Об этом сообщает ТАСС.

В Институте проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ РАН) агентству сообщили, что Саркисов было 98 лет. В академии отметили, что это невосполнимая утрата для научной общественности.

Саркисов является одним из создателей отечественного атомного военно-морского флота. Также его работы дали возможность создать динамическую теорию ядерного реактора.





