Умер академик РАН, физик-ядерщик Ашот Саркисов
Умер один крупнейших мировых ученых в сфере ядерной энергетики, академик Российской академии наук Ашот Саркисов. Об этом сообщает ТАСС.
В Институте проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ РАН) агентству сообщили, что Саркисов было 98 лет. В академии отметили, что это невосполнимая утрата для научной общественности.
Саркисов является одним из создателей отечественного атомного военно-морского флота. Также его работы дали возможность создать динамическую теорию ядерного реактора.
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