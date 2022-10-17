Умер академик РАН, физик-ядерщик Ашот Саркисов

Умер один крупнейших мировых ученых в сфере ядерной энергетики, академик Российской академии наук Ашот Саркисов. Об этом сообщает ТАСС.

В Институте проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ РАН) агентству сообщили, что Саркисов было 98 лет. В академии отметили, что это невосполнимая утрата для научной общественности.

Саркисов является одним из создателей отечественного атомного военно-морского флота. Также его работы дали возможность создать динамическую теорию ядерного реактора.



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