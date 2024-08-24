Умер физик, литератор и игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко
24 августа 202421:13
Журналист, литератор, бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко скончался на 72-м году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на дочь Бялко.
Причина смерти не называется, прощание пройдет во вторник.
В «Что? Где? Когда?» он пришел еще в 1979 году студентом, в 80-м завоевал «Знак совы». Покинул клуб в 2010 году. Он также вел программу на радиостанции «Культура», знал восемь языков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru