Умер физик, литератор и игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

Журналист, литератор, бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко скончался на 72-м году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на дочь Бялко.

Умер народный артист России, пианист Михаил Мунтян

Причина смерти не называется, прощание пройдет во вторник.

В «Что? Где? Когда?» он пришел еще в 1979 году студентом, в 80-м завоевал «Знак совы». Покинул клуб в 2010 году. Он также вел программу на радиостанции «Культура», знал восемь языков.

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ФОТО: РИА Новости
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