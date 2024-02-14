Умер физик Лев Кочетков
Физик, один из пионеров мирного атома, участник проектов для атомной энергетики будущего Лев Кочетков умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в пресс-службе входящего в научный дивизион госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ).
«Ушел из жизни Лев Алексеевич Кочетков – старейший сотрудник Физико-энергетического института», — отметили в организации.
Кочетков родился в 1930 году, окончил закрытый спецфакультет Московского энергетического института. Физик работал в ФЭИ с 1953 года, в 1960-м стал главным инженером первой в мире атомной электростанции в Обнинске. Кроме того, Кочетков участвовал в пусковых работах на Сибирской АЭС, АЭС в Чехословакии, руководил проектом по созданию отечественного многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах.
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